Sí, seguramente esa fue la primera vez que vio a Tom Cruise. Pero cuando realmente lo miró fue mientras aguardaba para dar la prueba que le permitiría conseguir el coprotagónico en la película Días de trueno. Ella esperaba entre tranquila y nerviosa. Tranquila porque se venía preparando desde su adolescencia, cuando realizó diferentes cursos de teatro en Australia, el país donde creció. De hecho no sería su primera película. Ya había filmado con San Neill, Calma total. Pero aunque no era una novata no podía evitar sentirse nerviosa porque conocería no solo a la estrella en ascenso, sino también a uno de los hombres más lindos del mundo, ¿Sería tan hipnótico como en la pantalla o, como tantas veces, la expectativa sería distinta a la realidad?