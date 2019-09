La panelista de Pampita On Line, que hoy tiene 31 años, por aquel entonces tenía 19, y recién daba sus primeros pasos en su carrera como cronista en la revista Pronto y le encargaron el reportaje de un artista muy conocido. “Terminamos de hacer la nota y habrá imaginado que como era buena onda con él me gustaba. Se me tiró encima, me quiso dar un beso, yo me hice para atrás, y lo empujé. Le dio tanta vergüenza que salió corriendo y se metió en las oficinas de su mánager, y yo me quedé sola”.