Ya hechas las extracciones “se analiza si hubo un ascenso frente al estímulo”. “Si la hormona subió, indica que que la hormona de crecimiento está funcionando de manera correcta; y si el estímulo no fue satisfactorio, le está faltando hormona de crecimiento”, precisó Schwarzstein, y agregó que el estudio al que deberá someterse Francesca “es de rutina en los chicos de talla baja”. Como todavía no hay diagnóstico, ya que la hija de Cinthia Fernández aun no se realizó dicho análisis, el médico no puede determinar cuál es la causa por la cual la niña de cinco años no crece.