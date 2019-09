Pero más allá del éxito, Nicole debió enfrentar situaciones de acoso cuando daba aquellos primeros pasos en el mundo de las pasarelas, siendo una adolescente. "A mí me pasó de chica, con fotógrafos y productores… Pero en ese momento no era abuso ni acoso", reveló en Nosotros a la mañana, ciclo que la cuenta como panelista, resaltando que en aquellos años se naturalizaban esas graves situaciones a las que eran sometidas muchas modelos. "Uno no decía: 'Me acosaron'. No se vivía de esa forma. Pero hoy me doy cuenta de que vivía acoso", reconoció.