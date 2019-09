Nico: —No. eso es lo mejor que tiene esta obra. Benja se va bastante rápido en relación a nosotros pero se mudó a La Plata y tiene a la nena chiquita. Pero voy a decir algo que es espectacular y que empieza hablando no bien de ella (por Flor) y termina muy bien. Cuando llegó le fue difícil entender lo que era el teatro. "¿A qué hora se ensaya, a qué hora terminamos, a qué hora me voy?". Nos miramos nosotros y dijimos: "¿Qué? No, no, esto es teatro. Se empieza, no se sabe cuándo se termina, vamos a ver si hacemos un buen ensayo". Entonces miramos y dijimos: "¿Podrá entender?". No solo lo entendió sino que hoy lo disfruta y es la última en irse conmigo. Eso hace que haya momentos espectaculares. El otro día terminamos hablando en un camarín todo el equipo ahí, en el piso. El teatro no es solo: "Nos subimos, decimos la letra, nos vamos a casa". Son dos horas antes que se vaya, hora y media, estar con tus compañeros, hacer la función, terminar, tener la devolución, preguntarle a tu compañero cómo está. En eso me siento muy orgulloso porque ahí es donde nos quedamos todos tranquilos, miramos y decimos: "Que bien que está creciendo esta pendeja en todo aspecto, no solo en el profesional, como persona". Y eso también tiene que ver porque es una esencia que lleva ella, no es que antes lo hacía porque no la llevaba, no sabía que era así.