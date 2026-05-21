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Resultados de la Lotería de Manizales miércoles 20 de mayo: todos los secos ganadores del último sorteo

Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

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El premio mayor de la Lotería de Manizales es de 2 mil millones de pesos (Infobae)
El premio mayor de la Lotería de Manizales es de 2 mil millones de pesos (Infobae)

La Lotería de Manizales publicó los números ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este miércoles 20 de mayo de 2026.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

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Resultados de la Lotería de Manizales

  • Fecha del sorteo: miércoles 20 de mayo de 2026.
  • Premio mayor: 0429.
  • Serie: 112.

Secos de $300 millones

  • Número: 7415. Serie: 234.
  • Número: 9336. Serie: 038.

Secos de $200 millones

  • Número: 9312. Serie: 347.
  • Número: 8622. Serie: 290.
  • Número: 5940. Serie: 010.

Secos de $100 millones

  • Número: 2193. Serie: 065.
  • Número: 7442. Serie: 021.
  • Número: 3168. Serie: 052.
  • Número: 8512. Serie: 024.
  • Número: 8717. Serie: 041.

Secos de $80 millones

  • Número: 7947. Serie: 147.
  • Número: 3645. Serie: 047.
  • Número: 6993. Serie: 204.
  • Número: 3692. Serie: 177.
  • Número: 1430. Serie: 310.
  • Número: 0066. Serie: 071.
  • Número: 1463. Serie: 285.
  • Número: 5063. Serie: 171.
  • Número: 5335. Serie: 173.
  • Número: 1558. Serie: 127.

Secos de $60 millones

  • Número: 3108. Serie: 007.
  • Número: 6358. Serie: 041.
  • Número: 4162. Serie: 146.
  • Número: 9673. Serie: 251.
  • Número: 8152. Serie: 082.
  • Número: 9568. Serie: 057.
  • Número: 1373. Serie: 076.
  • Número: 3580. Serie: 054.
  • Número: 2374. Serie: 207.
  • Número: 3124. Serie: 184.

Secos de $50 millones

  • Número: 3852. Serie: 228.
  • Número: 7202. Serie: 336.
  • Número: 9344. Serie: 284.
  • Número: 0138. Serie: 097.
  • Número: 8794. Serie: 161.
  • Número: 7608. Serie: 250.
  • Número: 6765. Serie: 135.
  • Número: 4749. Serie: 064.
  • Número: 9765. Serie: 266.
  • Número: 1371. Serie: 010.

Secos de $40 millones

  • Número: 8023. Serie: 110.
  • Número: 0302. Serie: 036.
  • Número: 3237. Serie: 242.
  • Número: 6843. Serie: 050.
  • Número: 3241. Serie: 266.
  • Número: 5681. Serie: 209.
  • Número: 8535. Serie: 128.
  • Número: 2225. Serie: 339.
  • Número: 8214. Serie: 248.
  • Número: 5927. Serie: 091.

A qué hora se juega la Lotería de Manizales

Cómo jugar la Lotería de Manizales. Crédito: Infobae México.

La Lotería de Manizales únicamente celebra un sorteo cada semana, todos los miércoles a las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar hasta varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

Los pasos para jugar por los premios de la lotería (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la lotería (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Manizales ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

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Un premio mayor de 2.600 millones de pesos.

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 300 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Cinco secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 80 millones de pesos.

10 secos de 60 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 40 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Manizales que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien tu boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, manténgalo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

Recuerde que cuando el premio es menor o igual a 10 millones de pesos podrá ser reclamado en cualquier agencia del distribuidor autorizado, sin embargo, si el valor supera dicho monto deberá acudir a las instalaciones de la Lotería de Manizales presentando cédula de ciudadanía, además del billete o fracción ya sea virtual, electrónico o físico.

¿Cómo ganar la Lotería de Manizales?

Para poder ganar a la Lotería de Manizales necesita al menos 2 mil pesos para comprar una de sus cinco fracciones. Si quiere el boleto completo lo puede adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su apuesta ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Manizales utiliza las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

¿Cómo verificar si mi billete fue premiado en la Lotería de Manizales?

Para verificar si tu billete fue premiado en la Lotería de Manizales, puedes consultar los resultados de los sorteos semanalmente en la página web oficial de la Lotería de Manizales, donde se publican los números ganadores, series y premios detallados.

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p.m. y suelen transmitirse en vivo o puedes ver los resultados publicados en la web pocas horas después.

En la página oficial de la Lotería de Manizales, específicamente en la sección de consulta de resultados, puedes ingresar el número y la serie de tu billete para verificar si has ganado alguno de los premios, incluyendo el premio mayor y varios premios secos.

También puedes seguirlos en redes sociales o en portales de noticias confiables que publican los resultados oficiales tras cada sorteo.

Además, para asegurar la validez de tu billete ganador, conserva el billete original en buen estado y guárdalo en un lugar seguro. Si ganas premios mayores a 10 millones de pesos, deberás presentar el billete original y tu cédula de ciudadanía en las oficinas oficiales de la Lotería de Manizales para el cobro; para premios menores, puedes acudir a puntos autorizados de distribución.

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