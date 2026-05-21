Alejandro Estrada invitará a sus fans a una cena exclusiva en Cartagena: así puede participar

Alejandro Estrada pasará un tiempo con sus seguidores en Cartagena - crédito @alejoestrada / Instagram

En la recta final de La casa de los famosos Colombia, se lanzó un concurso desde el perfil oficial de Instagram del finalista Alejandro Estrada que permite a los seguidores participar por tener una cena exclusiva con él en Cartagena al finalizar el reality.

La dinámica, impulsada por el Team Zorro Viejo, reconoce a aquellos fanáticos que muestren mayor apoyo al actor en la última fase del reality, en la que se enfrenta a otros contrincantes como Beba, Valentino, Tebi y Juanda Caribe, que están a una eliminación de pasar a la final junto con el actor.

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Cómo participar en el concurso

Es indispensable registrarse en el formulario digital oficial dispuesto por los administradores de las redes de Estrada en su perfil oficial de Instagram.

Después de realizar este proceso, obtendrá un código personal que habilita a cada seguidor a sumar puntos por cada voto en favor de Estrada y por la invitación de nuevos miembros a la campaña.

El premio consiste en una experiencia todo incluido en Cartagena, que abarca una cena con el actor, tiquetes nacionales, hotel, traslados y alimentación.

Recuerde que el código sirve para validar votos en las votaciones oficiales y para acumular puntos al invitar nuevos participantes. Aquellas personas que consigan mayor puntaje serán los ganadores de la experiencia, que incluye todos los gastos principales en Cartagena y el encuentro con Alejandro Estrada, que ha ganado gran cantidad de seguidores tras su paso por el concurso.

Los seguidores del actor podrán cenar con él en Cartagena - crédito Alejandro Estrada / Instagram

Alejandro Estrada avanzó a la final de ‘La casa de los famosos Colombia’

El anuncio del concurso coincide con el reciente logro de Alejandro Estrada, pues en la emisión del 20 de mayo de 2026 se confirmó su avance como primer finalista de la temporada 2026 del reality. En la gala se llevó a cabo una dinámica en la que familiares invitados acompañaron a los participantes en las nominaciones.

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Debido a empates y decisiones del público, el exesposo de Nataly Umaña obtuvo de manera automática el cupo en la final. Además, logró un notable porcentaje de apoyo de la audiencia durante esa jornada, lo que demuestra el gran respaldo que tiene por parte de los seguidores del formato.

Entre tanto, Beba, Valentino, Tebi y Juanda Caribe continúan en riesgo ante la próxima ronda de eliminación, por lo que están a la espera de la decisión de los televidentes.

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La movilización digital de los seguidores es clave en esta fase, ya que los simpatizantes se organizan para potenciar sus opciones mediante campañas de votación. Así, la creación del concurso para conocer a Alejandro Estrada motiva aún más a sus seguidores para continuar apoyándolo.

Cabe mencionar que la fecha exacta de la final aún no ha sido confirmada por el Canal RCN.

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El team del famoso celebró el resultado, aunque continúan uniendo esfuerzos para que sea el ganador - crédito Alejandro Estrada / Instagram

Reacciones del concurso

El anuncio generó emoción entre los seguidores más activos, que ven valorado su compromiso al tener la posibilidad de compartir una experiencia especial junto al actor. Así que el Team Zorro Viejo recordó que el propósito es recompensar la constancia dentro de la campaña.

Por su parte, Alejandro Estrada expresó gratitud y aprecio por los que lo han apoyado, resaltando la importancia de ese respaldo a lo largo de la competencia. En las cámaras del concurso, resaltó que el sentido de la experiencia se puede comprobar con la comunidad que ha formado.

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Alejandro Estrada es el primer finalista confirmado de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

El reconocimiento y agradecimiento refuerzan la conexión entre el artista y su público en este momento decisivo, mientras que la dinámica del concurso añade un componente emocional en la recta final del reality.

El actor continúa generando contenido para convertirse en el ganador de La casa de los famosos Colombia.

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