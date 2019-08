"A mí en general me gustan los viejos, los que tienen memoria. Y por si vos sos de lo que se olvidan, yo te recuerdo algunas cosas que ahora tengo claras", decía Tanguito en aquella escena, advirtiéndole al hombre de 45 años en el que nunca se convertiría: el roquero, cocreador del tema fundacional "La Balsa", moriría poco después. Acto seguido, lanzaba una frase que marcaría a los adolescentes que vieron el filme de Marcelo Piñeyro: "Todo no se compra, todo no se vende".