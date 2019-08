Al ser consultada por las palabras de la mediática, Bonelli dijo en Infama Recargado: "Vi todo, me parece patético. Me da mucha lástima por ella tener que estar haciendo ese circo de venir a la Argentina por unos mangos a hablar mal de mí y ni siquiera me conoce. Yo no tengo que salir a desmentir a nadie porque me parece bizarro, te juro. El nivel de violencia que maneja… Es una lástima y me da mucha tristeza escuchar a una mujer hablar así de otra".