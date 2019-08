View this post on Instagram

𝚂𝚒𝚎𝚖𝚙𝚛𝚎 𝚊𝚜𝚒 ! 𝙼𝚊𝚐𝚒𝚌𝚊 ,𝚞𝚗𝚒𝚌𝚊 , 𝚋𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍𝚘☆• Amada Maca gracias por tu amistad , tu humor , inteligencia,acidez.Tu entereza y coraje . Tus piernas eternas siguen bailando ,tu nave lista para partir ; chica rutera, Capo en el asiento de atrás , botas texanas , short de Jean , remera blanca. Un atrapa sueños cuelga del espejo retrovisor. Te esperan Mamina y George • Te amamos! Buen viaje ❣️💫🌸 Amor para tu familia hermosa ! Mamá, hnas , sobrinos y sobrinas . Tarko y sus hijos . Tus amigas Soni, Shu, Tiuk, Juani , Lilin y Yo!