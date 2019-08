La repuesta. Jorge Rial pasó el video completo de la China en su programa, y le dio la palabra a su panelista. "Vamos a empezar por el final -anunció la periodista, de larga trayectoria en el medio-. Si me habló a mí, Marce, a mí no me llamó ni me mandó mensaje. Puede ser que no tenga mi celular; tenemos un amigo en común, (Marcelo) Polino, se lo podés pedir. No me llamaste, porque yo contesto hasta a mis seguidores de Instagram".