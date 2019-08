A 14 años de aquella jornada, Kloosterboer se refirió a lo sucedido en una entrevista con radial Agarrate Catalina, por La Once Diez. "Él lo contó en un programa. Me acuerdo que me subí a mi auto, creo que era el día que me estaba yendo de luna de miel… Me subo al auto, prendo la radio y lo escucho a Gastón contando esta anécdota, y empecé a buscar el número de Andy Kusnetzoff (conductor de Perros de la Calle) para decirle 'defendeme'… Es una cuestión de la mujer de hacerse respetar y que al hombre no le guste", sostuvo la actriz.