Kloosterboer no tuvo problemas en reconocer la veracidad de esta versión: "Yo tenía razón, me faltó el respeto y dije 'me chupa un huevo con quién vas a jugar, con Federer o el que sea'. Le puse los puntos. Me gusta que la gente se haga cargo de lo que hace. En público era muy cancherito y después 'perdón, perdón'… Le dije '¡no, flaco!'".