Hace apenas una semana, en el programa del sábado 10 de agosto, la conductora había hecho mención a la salud de su hermano, quien ya se encontraba internado, muy complicado. "Mi hermano está con un tema de salud que me tiene muy preocupada. Tengo fe de que va a estar bien, pero me tiene preocupada", dijo en aquella ocasión La Chiqui, que este fin de semana no hizo sus clásicos programas en El Trece.