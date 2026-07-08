Declararon los sospechosos de apuñalar y abandonar a un hombre en Río Gallegos

Uno de los detenidos por tentativa de homicidio

A César F. lo encontraron tirado en una calle con una puñalada en el pecho e inmediatamente un vecino lo trasladó al Hospital Regional de Río Gallegos. Allí, ingresó con un cuadro complejo donde se mantuvo con pronóstico reservado hasta hace algunas horas. Esa misma noche, las autoridades detuvieron a dos sospechosos que en las últimas horas declararon y negaron haber participado en el ataque.

Los hombres de 37 y 26 años se presentaron a indagatoria ante la jueza del Juzgado de Instrucción N.º 2, Yamila Borquez, y se despegaron del ataque que sufrió el joven de 26 en un asentamiento cercano al barrio Belgrano. La víctima ingresó con una herida cortopunzante en el lateral izquierdo del tórax, a la altura de la axila, lo que comprometía el corazón.

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Ambos negaron su participación en el ataque y buscaron desvincularse de los hechos investigados. A pesar de sus relatos, la magistrada resolvió que continúen detenidos mientras la investigación avanza bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa. Al mismo tiempo, el portal La Opinión Austral dio a conocer que el paciente está evolucionando de manera favorable y ya no corre peligro de muerte.

El caso tuvo su origen cuando el Policía de Río Gallegos recibió un llamado que alertaba sobre una persona herida en inmediaciones de la calle La Paz al 1100. Un vecino que festejaba su cumpleaños en la zona escuchó ruidos que parecían provenientes de una pelea, se acercó a uno de los pasillos del barrio —cerca de la intersección con Ayohuma— y encontró al joven tendido en el suelo. Junto a otro vecino, lo trasladó al Hospital Regional.

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El hospital regional de Río Gallegos

Al ingresar, los médicos constataron que la herida cortopunzante le había perforado parte del corazón. La intervención quirúrgica fue inmediata y en las horas posteriores, mientras el paciente permanecía en estado crítico, las autoridades abrieron una investigación con dos hipótesis sobre el móvil: una pelea entre conocidos durante una reunión con consumo de alcohol y un posible ajuste de cuentas. Ninguna fue confirmada oficialmente.

Según lo mencionado por La Opinión Austral, la víctima llegó a comunicarse con las autoridades policiales, pero evitó identificar a sus agresores.

Personal de la División Gabinete Criminalístico inspeccionó la escena e identificó un patrón de manchas hemáticas por goteo que los condujo hasta una vivienda lindera, donde confluía el rastro hacia la puerta de acceso. En una primera instancia, cuatro hombres y una mujer fueron aprehendidos e incomunicados, aunque el Juzgado de Instrucción N.º 2 ordenó luego su liberación con fijación de domicilio a disposición de la magistratura.

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La investigación quedó a cargo de la División de Investigaciones (DDI) en conjunto con efectivos de la Comisaría Cuarta, mientras la víctima continúa internada en el nosocomio, bajo estricta observación médica, aunque su cuadro clínico se estabilizó tras la cirugía cardiovascular.

El análisis de pericias, testimonios y la reconstrucción de los movimientos previos y posteriores al ataque permitieron individualizar a los dos sospechosos. Con esos elementos, el juzgado libró una orden de allanamiento sobre un inmueble del mismo sector, donde los investigadores los localizaron. Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir y teléfonos celulares que serán sometidos a pericias para determinar si contienen información sobre comunicaciones previas y la ubicación de los imputados al momento del ataque.

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