Crimen y Justicia

Mató a un adolescente en Mendoza junto a un cómplice y cayó tras permanecer un año prófugo

A más de un año del crimen de Alex Daniel Rodríguez, la causa cuenta con dos detenidos. No obstante, no descartarían futuros arrestos

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Tras más de un año prófugo, el sospechoso fue localizado en Las Heras (Gentileza: Diario Mendoza Today)
Tras más de un año prófugo, el sospechoso fue localizado en Las Heras (Gentileza: Diario Mendoza Today)

La Policía de Mendoza detuvo este martes a un hombre de 35 años acusado de participar en el homicidio de Alex Daniel Rodríguez, el adolescente de 15 años que fue asesinado a balazos el 2 de mayo de 2025 en el barrio Olivares, ubicado en la ciudad de Mendoza.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Homicidios, quienes localizaron al sospechoso mientras se escondía en una vivienda del barrio 8 de Abril, en Las Heras. Para concretar la captura, las autoridades explicaron que se realizaron varias tareas investigativas para dar con el paradero del sospechoso hasta que se llegó a ese domicilio.

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Tras reunirse las pruebas necesarias sobre que M.W.H.Z. se encontraba en ese lugar, los investigadores solicitaron una orden judicial con la intención de allanar la propiedad. Según trascendió, se trata de uno de los principales responsables del crimen.

De acuerdo con la información obtenida por Diario Mendoza Today, la causa está a cargo del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien dispuso que el detenido fuera trasladado primero a Sanidad Policial para los controles de rigor y, posteriormente, al Polo Judicial, donde quedó formalmente a disposición de la Justicia. Finalmente, fue alojado en la Subcomisaría Iriarte, mientras la causa continúa en trámite para determinar la posible participación de otros involucrados.

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Hospital Lagomaggiore
El adolescente asesinado llegó sin vida al hospital, pese a que fue socorrido por los efectivos policiales

La madrugada del 2 de mayo de 2025, en el pasillo 8 del barrio Olivares, frente a una cancha, se produjo el asesinato de Alex Daniel Rodríguez. Tras escuchar varios disparos y observar que un adolescente había quedado tendido en el suelo, los vecinos de la zona dieron aviso al 911.

Debido a la gravedad de la herida, los agentes policiales trasladaron al joven en un móvil hasta el Hospital Lagomaggiore. Según la información registrada por Diario UNO, cuando la víctima fue ingresada a la guardia, los médicos confirmaron que había muerto a causa de un disparo en la cabeza.

Horas después, la Policía de Mendoza detuvo a un hombre de 30 años, identificado por testigos como quien habría realizado el disparo mortal. Con la reciente captura de otro sospechoso, de 35 años, la investigación sumó un nuevo detenido en el marco de la causa por el homicidio del adolescente, mientras las autoridades trabajan para determinar la posible participación de más personas en el hecho.

Un joven murió baleado tras quedar en medio de un tiroteo en Las Heras

Un joven murió baleado en el barrio Santa Teresita de Las Heras tras quedar en medio de un tiroteo surgido a partir de una pelea. El hecho ocurrió el domingo por la tarde, cuando una discusión escaló y derivó en un intercambio de disparos entre varias personas. La víctima, que no habría tenido participación en el conflicto, fue alcanzada por un proyectil en el tórax.

Los vecinos alertaron al 911 tras escuchar detonaciones. Al llegar, los efectivos hallaron al joven sin vida en la calle Democracia, entre Ameghino y Bolívar. Poco después, el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató la muerte y verificó que el cuerpo presentaba una herida de bala en el tórax.

A lo largo de la jornada, varias personas fueron atendidas en el hospital por diversas heridas cortantes
A lo largo de la jornada, varias personas fueron atendidas en el hospital por diversas heridas cortantes

Previo al desenlace fatal, un hombre se presentó en el Hospital Carrillo cerca de las 17 horas con una herida de arma blanca en la espalda. Ante la policía, relató que fue atacado por otro sujeto durante un enfrentamiento en el interior del barrio. Poco después, una mujer ingresó al mismo centro asistencial con una herida cortante en la mano derecha y otra en la axila izquierda.

Según los datos recopilados por Diario de Mendoza, el tiroteo se habría desarrollado entre un hombre y un grupo de jóvenes con presunta vinculación al narcomenudeo. Otra versión sostuvo que una pelea previa entre mujeres, presuntamente del mismo entorno familiar, habría originado la balacera que terminó con una víctima fatal.

La escena del hecho quedó bajo custodia policial mientras los peritos de la Policía Científica realizaban el relevamiento balístico. La causa fue asumida por los investigadores de Homicidios bajo la conducción del fiscal Oscar Malla, quien deberá determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados y esclarecer las circunstancias precisas en las que se produjo la muerte del joven.

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