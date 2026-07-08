Crimen y Justicia

Revisarán la condena de un femicida en San Juan y la madre de la víctima rechazó la decisión: “Voy a encadenarme”

El crimen de Talía Recabarren ocurrió en 2016. El condenado es Ángel Morales, ex novio de la joven y asesino confeso. Antes de contar la verdad, participó de los rastrillajes para dar con el paradero de la mujer

Guardar
Google icon
Talia Recabarren fue asesinada por su ex novio en 2016
Talia Recabarren fue asesinada por su ex novio en 2016

Diez años pasaron del crimen de Talía Recabarren en la provincia de San Juan. El cuerpo de la adolescente de 17 años fue encontrado a la vera de la ruta provincial 12 tras una semana de intensa búsqueda. Había desaparecido el 18 de junio de 2016 y entre las personas que colaboraron con la búsqueda estaba su ex pareja, quien días después confesó ser el autor del crimen. Lo condenaron en 2019, pero una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la pena de 16 años que recibió, despertó malestar entre los familiares de la víctima.

Tras conocer que el máximo tribunal ordenó que una nueva sala de la Corte de Justicia de San Juan revise la condena impuesta a Ángel Morales, la mamá de Talía, Anabella Recabarren aseguró que se encadenará frente a su casa.

PUBLICIDAD

“Mañana me voy a encadenar acá en mi casa y no me voy a desatar hasta no ver que ese hijo de mil put*s pague por lo que le hicieron a mi hija”, aseguró la mujer. Sostuvo que no abandonará la medida hasta obtener una respuesta de la Justicia. “No voy a comer, no voy a hacer nada. Estoy cansada. Si para él va a haber Justicia, para mi hija también tiene que haber”, remarcó el portal Tiempo de San Juan.

En su reclamo, Anabella sostuvo: “Ya luché demasiado. Me encadenaré acá en mi casa hasta que hagan lo que tengan que hacer con él”. Luego, fue más allá: “Yo tomé la decisión de encadenarme en mi casa y de aquí no me van a sacar; esta vez me van a sacar en un cajón, porque ya están jugando con nuestro sentimiento y con nuestro dolor”.

PUBLICIDAD

La madre de Talia Recabarren dijo que se va a encadenar en su casa tras conocer la decisión de Corte (Foto: Tiempo de San Juan)
La madre de Talia Recabarren dijo que se va a encadenar en su casa tras conocer la decisión de Corte (Foto: Tiempo de San Juan)

La resolución reciente del máximo tribunal nacional no implica la absolución del condenado ni deja sin efecto la pena vigente. Lo que ordenó la Corte Suprema es que otra sala de igual jerarquía revise el agravamiento de la condena, con el argumento de que esa sentencia nunca fue controlada por un tribunal distinto al que la dictó, lo que vulneraría el derecho constitucional al doble conforme.

Los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti suscribieron la resolución que hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa oficial, y de esta manera, la nueva sala integrada por los ministros Guillermo De Sanctis y Marcelo Lima analizará el caso junto al camarista penal Eduardo Raed. Los planteos de la defensa están previstos para agosto, indicó el mismo portal.

A la reacción de la familia se sumó la Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio, que difundió un comunicado titulado “La memoria de Thalía Recabarren exige justicia, no retrocesos”. En el texto, la organización expresó su “profunda preocupación y el más enérgico rechazo a cualquier decisión que implique un retroceso en la búsqueda de justicia” y reclamó que el proceso no sufra ningún retroceso.

Por el crimen Morales recibió una pena de 16 años de prisión en 2019
Por el crimen Morales recibió una pena de 16 años de prisión en 2019

Recabarren desapareció de su domicilio en el departamento sanjuanino de Zonda en junio de 2016. La autopsia sobre el cuerpo determinó que la adolescente murió por asfixia. Morales, quien había participado activamente en los rastrillajes de búsqueda, terminó por confesar el crimen.

Según relataron familiares de la víctima, la pareja había tenido una relación formal que se rompió nueve meses antes del asesinato debido a la conducta violenta del joven. Desde entonces, el condenado no dejó de hostigarla, aunque ninguno de esos episodios llegó a ser denunciado ante las autoridades.

Solo hubo un audio que salió a la luz, el cual reflejaba el hostigamiento que vivía Talía. En una conversación con una amiga, la víctima le dijo:Me cansé de esta vida, no doy más. Yo no le hago daño a nadie, él se hizo pasar por una chica y me empezó a decir cosas. Yo ya me había olvidado de él, voy a la Iglesia para estar bien y me hace esto. Estoy cansada. Mi mamá está durmiendo, porque si me ve así no sé qué haría. Yo ya me alejé de él porque no quiero tener más líos, pero él quiere meterme en líos otra vez”.

Morales recibió en primera instancia una condena de 10 años de prisión, dictada por el juez de Menores Jorge Toro. Posteriormente, la Sala II de la Corte sanjuanina hizo lugar a la apelación de la Fiscalía y elevó la pena a 16 años de prisión efectiva el 4 de abril de 2019.

Temas Relacionados

Talia RecabarrenCorte Suprema de Justicia de la NaciónSan Juanrevisión de penaÁngel MoralesfemicidioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a un menor de edad por el brutal crimen de la jubilada en Tucumán y ya son seis los implicados

Marta Migliorini fue encontrada sin vida y con signos de extrema violencia en su propia casa. Según indicaron fuentes oficiales, aún habría personas prófugas

Detuvieron a un menor de edad por el brutal crimen de la jubilada en Tucumán y ya son seis los implicados

Incautaron más de 11 mil atados ilegales de cigarrillos en Tierra del Fuego provenientes de Chile

Los efectivos hallaron un vehículo abandonado con la mercadería en las inmediaciones del Hito XIII cerca de la frontera

Incautaron más de 11 mil atados ilegales de cigarrillos en Tierra del Fuego provenientes de Chile

Gases lacrimógenos y más de 40 detenidos: hubo incidentes en varias provincias por los festejos por la Selección

Al menos cinco ciudadaes del país registraron hechos de gravedad: desde una verdadera batalla campal, hasta el robo de una joyería. Las autoridades debieron intervenir y en algunos lugares actuaron con balas de goma y gases lacrimógenos

Gases lacrimógenos y más de 40 detenidos: hubo incidentes en varias provincias por los festejos por la Selección

Un hombre fue detenido tras atacar a golpes a su sobrina en Catamarca

El presunto agresor intentó huir saltando los techos de viviendas lindantes. El hombre cayó horas después

Un hombre fue detenido tras atacar a golpes a su sobrina en Catamarca

Crimen de la jubilada en Córdoba: investigan si los asesinos usaron su celular para fingir que seguía con vida

El cuerpo de la mujer fue encontrado sin vida este lunes. Sin embargo, un vecino aseguró haberla visto por última vez el miércoles de la semana pasada

Crimen de la jubilada en Córdoba: investigan si los asesinos usaron su celular para fingir que seguía con vida

DEPORTES

Dos figuras de Argentina revelaron el detrás de escena del llanto de Messi tras el épico triunfo ante Egipto: “No podía terminar hoy”

Dos figuras de Argentina revelaron el detrás de escena del llanto de Messi tras el épico triunfo ante Egipto: “No podía terminar hoy”

La ocurrencia de Djokovic cuando lo compararon con Messi tras su heroico triunfo que lo clasificó a las semifinales de Wimbledon

“Tenela, tenela”: la reacción del “Cholo” Simeone antes del tercer gol de Argentina contra Egipto que se volvió viral

Felipe Melo utilizó la épica remontada de Argentina para arremeter contra Brasil: la contundente frase sobre Messi

Thierry Henry volvió a llenar de elogios a Messi tras la clasificación de Argentina y lo comparó con un guión de Hollywood

TELESHOW

Floppy Tesouro en “Lo de Pampita”: “En el Bailando una persona me seguía y tuve miedo de que me secuestre”

Floppy Tesouro en “Lo de Pampita”: “En el Bailando una persona me seguía y tuve miedo de que me secuestre”

Sofía Solá mostró cómo se preparó para su salida con un joven en Barcelona: “Mi aventura con el catalán”

Los incesantes ataques de Mauro Icardi a Yanina Latorre: “Qué calladita estuviste hoy”

Mario Pergolini celebró el pase de Argentina a cuartos de final: “Ahora estos pibes se van a sentir invencibles”

Santiago del Moro confrontó a un participante de Gran Hermano por sus dichos sobre Lionel Messi: “¿Lo insultaste?”

INFOBAE AMÉRICA

El humo ruso sobre América Latina: desde misiones diplomáticas de cocaína hasta el armamento de los carteles de la droga

El humo ruso sobre América Latina: desde misiones diplomáticas de cocaína hasta el armamento de los carteles de la droga

Taiwán advirtió sobre el expansionismo “autoritario” del régimen chino en Asia y llamó a dar una respuesta global

Corea del Sur destinará USD 100 millones de ayuda a Ucrania para afrontar los mortíferos ataques de Rusia

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una ley para agilizar los procesos de extradición contra los miembros de bandas criminales

Desaparecieron cinco tripulantes a bordo de un avión de carga frente a la costa de Pakistán