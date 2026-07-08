Crimen y Justicia

Detuvieron a un menor de edad por el brutal crimen de la jubilada en Tucumán y ya son seis los implicados

Marta Migliorini fue encontrada sin vida y con signos de extrema violencia en su propia casa. Según indicaron fuentes oficiales, aún habría personas prófugas

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Marta Azucena Migliorini
Ya son seis los detenidos por el crimen de la jubilada tucumana (Facebook)

En medio de la investigación por el crimen de Marta Azucena Migliorini, la jubilada que fue encontrada asesinada en su casa de Banda del Río Salí, provincia de Tucumán, este martes se confirmó la detención de un adolescente de 17 años. De esta manera, la causa sumó a un sexto implicado en el hecho, quien quedó a disposición de la Justicia.

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Alejandro Andole estuvo en representación de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, oficina que se encuentra a cargo del expediente. De esta manera, solicitaron el control de la aprehensión, la formalización de la investigación y medidas de coerción.

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Ante la Justicia, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) expuso las circunstancias de la detención y solicitó que se declare la legalidad de la misma. En consecuencia, el menor de edad fue imputado por el delito de homicidio agravado por ensañamiento y en concurso premeditado de dos o más personas.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Infobae, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido fiscal y ordenó la detención provisoria para el acusado. Por este motivo, el joven deberá permanecer alojado en el Establecimiento Socioeducativo San José Gabriel del Rosario Brochero durante dos meses, es decir, hasta el 7 de septiembre de 2026.

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El menor pasará alojado en el Instituto Cura Brochero por dos meses (Ministerio de Seguridad de Tucumán)
El menor pasará alojado en el Instituto Cura Brochero por dos meses (Ministerio de Seguridad de Tucumán)

Hasta el momento, la investigación habría ubicado al adolescente como uno de los participantes en el homicidio de Miglorini, ocurrido entre el 2 y el 3 de julio. Según las sospechas, el joven habría actuado junto a otros cinco mayores y al menos dos menores en la vivienda de la jubilada, ubicada en barrio Aeropuerto, Manzana F, Lote 10, en Banda del Río Salí.

De esta manera, la causa elevó el número de detenidos a seis. A lo largo del fin de semana, las autoridades capturaron a Wilson Ángel Palacios (21), Eduardo Daniel Santucho (26), alias “Chueco”, Elías Gerez (18), Marcos Omar Suárez (19) y M.B.A. (17).

Mientras que los mayores de edad deberán cumplir con una prisión preventiva, el menor de edad también fue enviado hacia el Instituto “Cura Brochero”. Todos deberán permanecer recluidos por, al menos, cinco meses.

La trama detrás del asesinato de la jubilada

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, los imputados y otras personas aún no identificadas arribaron a la vivienda de Migliorini con el objetivo de robarle. Una vez en el interior, el grupo redujo a la víctima atándole los tobillos con una correa y comprimiéndole el cuello con cables, un prolongador eléctrico y un cinturón.

Para los investigadores, los agresores decidieron darle muerte con el fin de garantizar el robo y evitar que pudiera reconocerlos. Sin embargo, apuntaron que la víctima fue sometida a un sufrimiento innecesario y desproporcionado, circunstancia que motivó la calificación de ensañamiento como agravante.

Marta Azucena Migliorini
La víctima fue descubierta por un familiar el viernes pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los resultados de la autopsia, la mujer sufrió un traumatismo de cráneo, múltiples heridas punzocortantes en el cuello y el aplastamiento del antebrazo izquierdo con un tablón de madera, todas estas lesiones provocadas mientras aún estaba con vida.

Tras el ataque, los responsables huyeron de la escena llevando consigo diversos bienes cuyo inventario continúa bajo investigación. Entre los objetos sustraídos se encuentra la llave de un Volkswagen Polo Track propiedad de la víctima.

El asesinato fue descubierto en la tarde del viernes, cuando el sobrino de Migliorini llegó al domicilio y halló a su tía sin vida, con evidentes signos de violencia, ensangrentada y atada. A partir de las tareas conjuntas de la Policía de Tucumán y el Ministerio Público Fiscal, se permitió la rápida identificación de los presuntos autores y la realización de varios allanamientos.

Actualmente, los investigadores buscarán recoger más pruebas para precisar el grado de participación de cada imputado y para identificar a otras personas que, conforme a la teoría del caso, también habrían intervenido en el hecho y permanecen prófugas.

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