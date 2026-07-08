Crimen y Justicia

Detuvieron a dos personas por el robo de banderas argentinas durante la previa del partido de la Selección en Entre Rios

La sustracción de banderas nacionales en Paraná y La Paz, ocurrida horas antes del partido de Argentina, derivó en rápidas intervenciones policiales y la detención de sospechosos en distintos operativos en Entre Ríos

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Efectivos policiales recuperaron dos banderas argentinas robadas tras un operativo que permitió detener a los sospechosos en la vía pública
Efectivos policiales recuperaron dos banderas argentinas robadas tras un operativo que permitió detener a los sospechosos en la vía pública

En vísperas del esperado cruce mundialista entre Argentina y Egipto, una serie de robos de banderas argentinas en Entre Ríos sorprendió a vecinos. Mientras la pasión por la selección crecía en las calles, El hurto de los símbolos patrios, ocurrido en la noche anterior, motivaron un fuerte operativo policial.

El primer caso tuvo lugar en Paraná: una mujer, propietaria de una vivienda sobre calle Gesino, escuchó ruidos en el exterior y, al salir, advirtió el faltante de dos banderas argentinas que decoraban su casa. La víctima recurrió a las cámaras de seguridad domiciliarias, donde observó a dos hombres transitando por la vereda.

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El video muestra el momento en que uno de ellos retira las banderas y se aleja. De inmediato, la damnificada alertó al 911 y aportó la información registrada. De acuerdo con el reporte de Ahora, la policía desplegó un operativo de búsqueda en la zona. Los efectivos lograron ubicar a los sospechosos en la intersección de Rancillac y Miguel David.

Durante la requisa, los agentes secuestraron las dos banderas robadas, confirmando la denuncia inicial. La intervención fue comunicada al fiscal de turno, quien dispuso la detención de ambos hombres y su traslado a la Alcaidía de Tribunales. Los acusados quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

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En simultáneo, en la ciudad de La Paz, otro hecho similar quedó documentado por cámaras de seguridad. Un hombre, cuya identidad no fue revelada, se acercó durante la madrugada del martes a un comercio ubicado sobre Hipólito Yrigoyen 2630. Las imágenes muestran cómo el individuo, en pocos segundos, retira la bandera argentina que colgaba en el ingreso del local y se retira caminando con tranquilidad. El registro no evidenció daños adicionales ni ingreso al comercio.

Las cámaras de seguridad de un comercio de Hipólito Yrigoyen captaron el momento en que un hombre sustrajo la bandera nacional exhibida en el ingreso, en la madrugada previa al partido de Argentina.

Los propietarios del establecimiento difundieron las imágenes con el objetivo de recuperar la bandera y facilitar la identificación del autor del robo. Según consignó Ahora, el hecho ocurrió a las 3:12 de la madrugada, antes del encuentro deportivo entre Argentina y Egipto.

La reiteración de estos incidentes en la provincia de Entre Ríos motivó la intervención policial y la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos. En el caso de Paraná, la rápida denuncia y el aporte de material fílmico resultaron claves para localizar a los responsables en menos de una hora. Mientras tanto, las autoridades judiciales continúan trabajando para esclarecer ambos episodios y determinar posibles conexiones entre los involucrados.

Incidentes en varias provincias tras la victoria de Argentina

Tras el agónico triunfo de Argentina sobre Egipto, desató olas de festejos y euforia que no estuvo exenta de episodios violentos en distintos puntos del país. El saldo de la jornada incluyó enfrentamientos, daños materiales, robos y múltiples intervenciones policiales.

Incidentes durante los festejos por el triunfo de la selección argentina
Agentes de la infantería policial equipados con escudos y cascos dispersaban a los hinchas (Policía de Córdoba)

Tras la clasificación de Argentina a cuartos de final del Mundial, en el Obelisco, la alegría inicial derivó en disturbios cerca de las 20:30, cuando comenzaron enfrentamientos entre grupos de personas y la policía. Se desplegó un amplio operativo de seguridad que incluyó la presencia de 400 agentes y resultó en la detención de 19 personas por disturbios, atentado y resistencia a la autoridad. Al menos cinco policías resultaron lesionados, dos de ellos con fracturas.

Los festejos masivos también derivaron en incidentes graves en provincias como Córdoba, donde la policía detuvo a más de 40 personas y un efectivo resultó herido tras corridas, robos y enfrentamientos en el centro de la ciudad. En ese marco, se produjeron destrozos en comercios y robos de objetos de valor.

Por otro lado, en la provincia de Santa Fe, los enfrentamientos en la ciudad de Rafaela dejaron como saldo agentes heridos y patrulleros dañados, mientras la policía debió intervenir con balas de goma para dispersar a los involucrados. También hubo disturbios y peleas callejeras en ciudades como Río Gallegos, San Miguel de Tucumán, Cipolletti, Santa Rosa y Trelew, con numerosos heridos y detenidos. En varios casos, los incidentes ocurrieron en plazas céntricas y zonas comerciales donde se habían concentrado los festejos tras el partido.

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