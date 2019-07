—No fue la soñada. No fue súper romántico. No fue divino. Habíamos salido a bailar con mis amigas. A este chico con el que pasó lo conocía de verlo, no habíamos salido, lo había cruzado alguna vez. El pibe me gustaba, estábamos en el boliche, y me puse hablar y en un momento de la noche se me rompe el taco. Entonces, él me lleva por ese accidente. Mi primera vez fue adentro de su auto. Pasó lo que tenía que pasar, y después me dejó en mi casa y se fue. Así, nada especial.