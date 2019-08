Luego, sí, se pronunció sobre el discurso de hoy y las críticas de Macri contra el kirchnerismo por la respuesta de los mercados: "Esta grieta no sirve para nada. No me voy a cansar de decirlo. Seguir descalificando al adversario me parece un error tremendo que no construye un país, no construye absolutamente nada. Por eso es importante que nuestros políticos muestren un gesto de grandeza y busquen la manera de sentarse a dialogar y ver cómo seguir adelante".