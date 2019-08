—La inestabilidad es el aspecto número uno, porque es un trabajo que tiene un periodo de tiempo; el trabajo terminó y arrancás de vuelta de la nada, te tienen que llamar. Si no hay proyectos o un papel que dé con tu physique du rôle estás en el horno. Eso no está bueno, pero cuando tenés trabajo es hermoso y lo disfrutás. Después uno puede ser un buen actor, pero justo tu perfil no da con el personaje y no quedaste. Hay muchas cosas que condimentan el oficio y no depende del trabajo de ser un buen actor, sino una cuota de suerte, de que justo hiciste algo que al director le gustó y te eligió a vos. Una cuota de estar en el lugar indicado, en el momento indicado, el personaje indicado. Hay varios mecanismos que hacen que uno tenga trabajo o no y te genera una incertidumbre que no está buena. Yo trato de no pensar en eso nunca porque te empezás a maquinar en la incertidumbre. Prefiero disfrutar lo que hago y cuando no sigo trabajando, hago teatro independiente, que es lo que más me gusta. El teatro independiente si bien no te da de comer, no te da un sueldo, hace que estés activo y que estés trabajando. Eso también hace que tengas el deseo colocado en un lugar lindo por el cual no estés en tu casa tirado en un sillón pensando en por qué no te llaman. Estás ocupado haciendo otra cosa y mágicamente aparece el trabajo, como si el trabajo llamara al trabajo.