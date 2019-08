Desde 2008 Valeria está en pareja con el músico brasileño Cau Bornes, y desde entonces también es mamá de Tays, la hija que él tuvo con la cantante folclórica Tamara Castro, quien falleció en un accidente automovilístico. "Siempre dije que era su mamá del corazón -confiesa la creadora del hit Mentira- pero alguien en las redes me dijo que yo soy la mamá, y así me siento. Esa chica me cambió la vida, ya tiene 17 años, es la hija mujer que no tuve".