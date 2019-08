Por último, manifestó: "Nosotros creemos que una persona nos va a salvar. Los únicos que nos vamos a salvar somos nosotros mismos si colaboramos con el país (…). Tendemos a creer que tanto Cristina (Kirchner) o (Mauricio) Macri nos van a salvar la vida o del país en el que estamos. Hay familias que se terminan matando por Macri o Cristina. Ninguno de ellos se está muriendo de hambre. El que se está muriendo de hambre es el que no tiene laburo, el que no tiene un mango. Entonces, fijémonos en lo que la gente necesita, en ver cómo podemos hacer para salvarlos a ellos, porque si no hay plata circulando en la calle, realmente no va a haber forma de salir".