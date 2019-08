— Quería preguntarte si sentís que hay cosas en relación con las mujeres que en algún momento de tu vida hiciste y que hoy no volverías a hacer.

— Mirá, para serte absolutamente honesto, no. Yo me crié entre mujeres. Tenía mi grupo de amigos que eran mayores que yo, básicamente tres o cuatro años mayores, y después mi grupo de la cotidianeidad en mi barrio que estaba integrado por seis o siete chicas. Esto me valió en muchos momentos algunas cargadas y burlas y bullying de algunos de mis amigos un poco por envidia y otro poco porque era lo que en esa época ocurría. Y yo me crié entre mujeres, me crié con mi madre y con mi hermana, con mi abuela, con mis amigas. Aprendí desde muy pendejo, creo haber sentido o percibido algo de la sensibilidad femenina, que siempre está puesta en un lugar muy móvil y que ha sido muy utilizada, muy vapuleada también. Esto no significa que no haya podido cometer algún error eh, o muchos. Pero lo que sí estoy seguro, y por eso digo que no, revisando para atrás a conciencia, es que si hubo algo no fue deliberadamente y con intencionalidad. Es decir, "yo sé que esto te jode y te lo voy a hacer", eso seguro que no. Seguro que no. Podés cometer un error, incluso podés estar agrediendo sin saberlo, podés estar haciéndole pasar un momento ingrato a alguien a quien no querrías hacérserlo y cuando revisas decís "puta, que tonto, no me di cuenta". O sea, no me estoy tachando eso; eso me pudo haber pasado y me debe haber pasado. Pero a conciencia, no.