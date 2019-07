También 2017, Rodrigo ya había sido muy crítico con el gobierno de Cambiemos. En diálogo con la AM 1030, se había mostrado muy preocupado por "la grieta" que divide al país, y sostuvo que le parecía una estrategia electoral del oficialismo. "No comparto con sus políticas para nada. No adhiero en absolutamente nada. Me parece muy triste, muy doloroso lo que está pasando", sentenció en aquella ocasión al opinar sobre el actual jefe de Estado.