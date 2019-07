En la trama reaparecen "Tokio", "Río, "Helsinki", "Nairobi", la ex inspectora Murillo (ahora apodada "Lisboa"), acompañada por su hija y su madre; así como "Denver y Mónica (ahora "Estocolmo"), con el pequeño niño nacido de la historia clandestina que la ex secretaria de Arturito tuvo con su jefe. Cada uno disfruta del dolce far niente, pero a este grupo de delincuentes esa vida les resultaría aburrida.