Estuvo en pareja con Nuria Fergó, una cantante que comenzó a ser conocida en el programa Operación triunfo, de esa relación hoy quedó una linda amistad. El año pasado hubo rumores de romance con una argentina, nada más ni nada menos que Belén Francese. Previamente no existieron llamados ni citas sino likes de él en videos de ella en Instagram. Después comenzaron los mensajes y se vieron cuando Arce visitó nuestro país el año pasado. Popular, ella lo invitó a dar un paseo en colectivo. Así terminaron en un "bondi" de la línea 95. Por las dudas el actor aclaró "Estoy soltero, no tengo ni mujer, ni hijos, ni perrito que me ladre. Evidentemente, si llegué a los 40 y pico soltero no es precisamente por ser alguien muy enamoradizo".