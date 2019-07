Había estado dos semanas en coma y en un principio no sabía qué le había pasado ni qué intervenciones le habían realizado: "Me miraba y decía: 'Esto no es mío'. Tenía cicatrices cerca del sexo y me preguntaba: '¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo no vi nada de todo eso. Me cortaron y no me dijeron nada'. La enfermera me explicó todo lo que yo le preguntaba con gestos, porque no hablaba por la traqueotomía".