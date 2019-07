"Con él en particular no volví a tener contacto después del programa, sí con otros participantes de Cuestión de Peso. Uno como conductor del programa termina formando parte de cada una de esas familias. Atrás de cada caso hay una historia, una familia, hay un drama, hay gente que ha logrado recuperarse, hay gente que no, que no puede, que pierde la batalla. Me entristece y me duele por él, y espero que a todos nos sirva como enseñanza, porque fue una de las personas que más luchó, que ganó, perdió, y lamentablemente terminó perdiendo", lamentó.