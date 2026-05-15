FES Cuautitlán levanta paro tras casi un mes: clases en línea regresan el 18 de mayo

La FES Cuautitlán regresa a clases, aunque serán en línea después del paro de casi un mes (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Después de casi un mes de suspensión de actividades, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán acordaron levantar el paro iniciado el pasado 16 de abril y reanudar clases en línea a partir del próximo 18 de mayo, luego de una extensa asamblea celebrada el pasado 12 de mayo.

La decisión se tomó tras una mesa de trabajo que se prolongó varias horas, en la que participaron representantes estudiantiles, directivos universitarios, autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Como resultado del encuentro, se firmó un acuerdo con cerca de 30 puntos enfocados principalmente en fortalecer la seguridad, mejorar la movilidad y atender problemas de infraestructura en las inmediaciones del campus universitario, ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Puntos sobresalientes

Universitarios buscan tener tarifa preferencial en el Tren Suburbano (X/ @ArchivoSofree)

Entre los compromisos más relevantes destaca la revisión de una tarifa preferencial en el Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para estudiantes de la FES Cuautitlán. La propuesta será analizada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con el objetivo de facilitar el traslado diario de miles de alumnos que acuden al plantel.

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Además, la Secretaría de Movilidad del Estado de México evaluará la posibilidad de ampliar la cobertura del servicio del Mexibús en la región, una de las principales demandas de la comunidad estudiantil debido a las dificultades de transporte y los riesgos de inseguridad en trayectos hacia la universidad.

En materia de infraestructura vial, la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM) presentará un proyecto de intervención para la carretera Cuautitlán-Teoloyucan, vialidad considerada estratégica para el acceso a la institución educativa.

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Por otra parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se comprometió a efectuar trabajos de limpieza en el Canal Emisor Poniente, ubicado cerca de la zona universitaria, mientras que autoridades municipales atenderán las avenidas Jiménez Gallardo y Narciso Mendoza, donde estudiantes denunciaron condiciones de abandono, poca iluminación y riesgos para peatones.

Se colocarán cámaras y lámparas

Mesa de diálogo entre autoridades municipales, presididas por el alcalde Daniel Serrano alumnos y representantes de la FES Cuautitlán (especial)

Asimismo, se informó que el gobierno municipal analizará la instalación de cámaras de videovigilancia conectadas al sistema C4 para reforzar las labores de monitoreo y prevención del delito en las inmediaciones de la FES Cuautitlán.

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El paro estudiantil comenzó tras el homicidio de un alumno de la Licenciatura en Administración en la comunidad de San Sebastián Xhala, hecho que generó indignación entre la comunidad universitaria y detonó diversas protestas para mejorar la seguridad dentro y fuera del campus.

Durante las semanas del paro, estudiantes realizaron bloqueos y manifestaciones para exigir acciones concretas de las autoridades universitarias y gubernamentales, argumentando que la inseguridad en la zona afecta diariamente a quienes se trasladan a clases.

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Con el levantamiento del paro, las actividades académicas se retomarán inicialmente en modalidad virtual a partir del 18 de mayo, mientras continuarán las mesas de seguimiento para supervisar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre estudiantes y autoridades.

La comunidad universitaria señaló que permanecerá atenta al avance de los compromisos establecidos, especialmente en temas de transporte seguro, vigilancia y rehabilitación de vialidades, considerados fundamentales para garantizar condiciones adecuadas para miles de estudiantes.

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