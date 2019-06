Al otro día, su ahora ex en sus redes sociales también hizo un breve comentario. "Tal vez la vida no es sobre convertirte en algo. Tal vez es acerca de desconvertirte de todo eso que no sos para finalmente ser quien estabas destinado a ser desde el primer momento", este mensaje estuvo en el perfil de Karin durante un tiempo, dando por cerrado el tema y confirmando el final de la relación.