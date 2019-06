Celeste explicó que decidió hacer la denuncia pública a través de sus redes sociales y no en una Comisaría "porque muchas veces la condena social es peor". Antes de exponerlo públicamente, le advirtió a este hombre lo que haría y el sujeto intentó evitarlo. "Me pidió perdón, me dijo que era un chiste, que no era para tanto. Pero yo no voy a borrar nada porque no sé a cuántas personas les habrá hecho lo mismo", aseguró.