En abril, luego de que él terminara de conducir el ciclo ¿En qué mano está?, Leunis y Rodríguez hicieron un viaje al sur. Unas merecidas vacaciones juntos. Y postearon algunas imágenes en su cuenta de Instagram. "Pasa el agua bajo el puente y nosotros no somos siempre los mismos. Pero hay algo que no cambia y son las ganas de acompañarnos y aprender juntos. Celebro eso todos los días", escribió el Chino al pie de una selfie con Karin. Ese posteo ya no está más en su cuenta, aunque sí quedan otras fotos de los dos con Delfina.