Poco se sabe de la intimidad de esos primeros años. Lo que sí se sabe es que Brosnan no solo amaba a Cassandra, sino también a sus hijos. Y los quiso tanto que dejó de ser la "pareja de mamá" para convertirse en padre de ellos, en el dicho y en los hechos. Decidió adoptarlos porque no eran los "hijos de mi pareja" sino "nuestros hijos". El actor nunca contó cómo fue ese momento. No se necesita ser guionista de Hollywood para imaginarlo. Una familia reunida. Una madre conmovida y un hombre que pregunta: "¿Puedo ser su papá?". Y unos chicos que responden: "¡Si!". Seguramente no hubo sonido de petardos, ni lluvia ni efectos especiales pero sí un abrazo apretado y gigante.