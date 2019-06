—Más, más..- Más de lo que me imaginaba y más de lo que soñaba. Me siento muy agradecido. Yo me siento muy feliz porque Dios se ha comportado de una manera increíble conmigo y he vivido cosas que muy poquitas personas contarían en su vida que han vivido. Así que me siento feliz, agradecido, pero con muchas ganas de seguir hacia adelante. Creo que es el comienzo.