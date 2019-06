El monólogo de Carla Peterson probablemente sea uno de los más recordados de la jornada. La artista subió al escenario para recibir el premio a la mejor actriz protagonista en ficción diaria por su trabajo en 100 días para enamorarse con el pañuelo verde, distintivo de la lucha por el aborto legal. "Acá dejo de ser la tierna Carlita y tengo que levantar este pañuelo y agradecer a las mujeres que salieron a la calle y hablar de algo que solo a las mujeres pone en peligro. Es una realidad, aunque no nos guste. A mí no me gusta hablar del aborto, ninguna mujer quiere atravesarlo, pero es una realidad. Pónganse de acuerdo, lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo. Gracias Actrices Argentinas por su trabajo colectivo", manifestó.