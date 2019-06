—No quiero nombrar a alguien que no conozco. En este momento de mi vida volví a ser quien era, porque yo tengo varias Edda adentro. Tengo la Edda comprensiva, la Edda maldita, tengo la Edda con la cual quiero convivir constantemente que es esta que tenés acá, quiero esa Edda, no quiero la Edda que me saque alguien. Estaba pasando por un momento de mucha carga, con un gran estrés, tenía hasta las uñas negras, se me ponían negras. No era un momento para ir a ningún programa. Me llamó el productor de esa persona que estás hablando para que fuera. Soy una persona muy profesional y sé que tengo que promocionar la obra, pero no hubiese ido. No hubiera ido a los otros dos programas que fui porque no estaba preparada; estaba totalmente y absolutamente agotada. Hablé con prensa de mi espectáculo y dije: "Voy a cerrar los celulares, no voy a dar notas hasta que no me sienta otra vez que he recuperado, que se me ha ido ese agotamiento mental donde cualquier persona me saca fácilmente". Como yo sé esa situación en mí, cuando estoy muy estresada no salgo de casa.