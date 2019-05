La salida del Rifle de TN fue una de las tantas que tuvieron lugar en esa pantalla durante los últimos dos años, como las de Santo Biasotti, Florencia Etcheves o Luis Otero, entre otros nombres importantes. Un tiempo después de su decisión, el periodista deportivo declaró públicamente: "No me fui porque tenga otra propuesta. No tengo nada. Me fui porque se cumplió un ciclo. Me quería ir bien. Si seguía trabajando ahí, no iba a ser feliz".