"Yo no estoy aquí para decir lo que la gente quiere oír, eso es demasiado fácil, para eso está Viggo Mortensen con su discurso antifascista facilón", dijo el popular músico durante el recital. Según informó el diario El Mundo, el público lo silbó y le pidió que siguiera cantando. "El rock and roll no es complaciente, el rock gusta, pero ofende", señaló el cantante cuando se dio cuenta de que sus seguidores desaprobaban algunos de sus comentarios.