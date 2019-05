A lo que Sol Pérez indicó: "No hay problema. Yo ya conté que en Combate sufrí acoso y él salió a hacerse cargo de la acusación. Otra chica, llamada Estefanía Berardi, también dijo que vivió la misma situación. Él (por Cristian U) dijo 'ella le daba besos a todo el mundo. Y no le daba besos a nadie y, por más que bese a todo el mundo, si yo no le quiero dar un beso a una persona, no se lo doy".