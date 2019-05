La película Mi gran noche (2015) lo terminó de acercar a los más jóvenes y él se sintió a gusto en este nuevo rol. Como le dijo a la prensa de su país en ese entonces: "Indie, de independiente, si no he entendido mal. Que es lo que yo he sido toda mi vida, desde que terminó mi primer contrato de discos, que era leonino. He hecho siempre lo que he querido".