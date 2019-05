"Te cuento, me acuerdo de una pasada de Giordano que todas se mataban por estar en el final, y a mí no me conocía nadie todavía. Ella ya era una estrella y me agarraba de la mano para que salga al lado de ella y eso para una novata que recién arranca es un montón. Y como esas, tengo un montón", subrayó.