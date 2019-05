En ese entonces el mediático chocolatero no disponía libremente de su dinero, por lo que tuvo que pedirle ayuda económica a su padre, Carlos, para poder concretar su sueño en Estados Unidos: "Estábamos en Alemania para ir juntos a una exposición de chocolates en Colonia. Le mostré la carpeta explicativa que me habían dado en la clínica. Se quedó callado. Repetí toda la historia y a la segunda vez me dijo que sí. Y me dio la plata… Mi viejo me regaló lo más importante que tengo en la vida: mis hijos".