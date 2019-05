"Por lo general no suelo subir fotos muy producidas. Le digo a mi mamá o a mi papá que me saquen. Me saco varias, 25 por ahí, ¡cualquier cantiad! Capaz que en las que no subo no me gusta como salgo, o me las sacan mal o no están en foco. No pienso mucho en el fondo de la imagen, mis papás me hacen bullying y me dicen que ordene, pero yo prefiero mostrarme auténtica, que es lo que hace que la gente se identifique".