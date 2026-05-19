México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 19 de mayo

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Guardar
Google icon
El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)
El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estado en tiempo real de cada uno de sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 5:00 horas del martes 19 de mayo.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: AM680

PUBLICIDAD

Destino: Montreal

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:10

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4700

Destino: Chicago

Aerolínea: Volaris

Hora: 00:50

Estado: Demorado

Vuelo: UA1085

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 04:40

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Demons My Friends: fecha, boletos y detalles del lanzamiento en vivo de “Survive/Yourself” en CDMX

Después de recorrer festivales fuera del país, el trío originario de CDMX presentará en vivo su segundo LP

Demons My Friends: fecha, boletos y detalles del lanzamiento en vivo de “Survive/Yourself” en CDMX

Temblor hoy 19 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 19 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

Daniela Parra habla del amuleto que su padre le hizo en prisión y le dedica platillo en MasterChef México

La joven empresaria se sumó al reto de MasterChef 24/7 decidida a probar que su pasión por la cocina va más allá

Daniela Parra habla del amuleto que su padre le hizo en prisión y le dedica platillo en MasterChef México

De 38 acusados por EEUU en la red de Los Chapitos, seis están muertos y 12 ya fueron detenidos

Desde abril de 2023, el Departamento de Justicia construye el caso más ambicioso contra el Cártel de Sinaloa. Tres años después, el expediente suma 38 acusados

De 38 acusados por EEUU en la red de Los Chapitos, seis están muertos y 12 ya fueron detenidos

Leonardo Aguilar responde a baja asistencia en Zacatecas con promesa de presentarse cada año

Tras su show en el Lienzo Charro Antonio Aguilar, el cantante respondió con un mensaje en redes sociales

Leonardo Aguilar responde a baja asistencia en Zacatecas con promesa de presentarse cada año
MÁS NOTICIAS

NARCO

De 38 acusados por EEUU en la red de Los Chapitos, seis están muertos y 12 ya fueron detenidos

De 38 acusados por EEUU en la red de Los Chapitos, seis están muertos y 12 ya fueron detenidos

EEUU contra el Cártel de Sinaloa: las fechas clave de las audiencias de Los Chapitos, Mayo Zambada y otros señalados

“La Captura”, película sobre ‘El Chapo’ Guzmán, llegará a Netflix protagonizada por Alfonso Herrera

“El Cóndor”, exguardaespaldas del Chapo Guzmán, promueve amparo y asegura estar detenido de manera ilegal

Aplazan audiencia en EEUU de Joaquín Guzmán, hijo del Chapo

ENTRETENIMIENTO

Daniela Parra habla del amuleto que su padre le hizo en prisión y le dedica platillo en MasterChef México

Daniela Parra habla del amuleto que su padre le hizo en prisión y le dedica platillo en MasterChef México

Leonardo Aguilar responde a baja asistencia en Zacatecas con promesa de presentarse cada año

Chef Herrera estalla y sanciona a Lancer por conducta inapropiada en MasterChef 24/7

Los mejores memes y reacciones en redes por el cartel del Corona Capital 2026

“La Captura”, película sobre ‘El Chapo’ Guzmán, llegará a Netflix protagonizada por Alfonso Herrera

DEPORTES

Boletos Pumas vs Cruz Azul: precios, preventa y cómo comprar en Ticketmaster para la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Boletos Pumas vs Cruz Azul: precios, preventa y cómo comprar en Ticketmaster para la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Hugo Sánchez se despidió de Pumas con un título: así fue la final del 81 que los universitarios ganaron contra Cruz Azul

Cómo vive México un Mundial: las tradiciones y costumbres del hincha mexicano que hacen única la experiencia

Así fue el momento en que Jorge Campos lloró por la clasificación de Pumas a la final del Clausura 2026 Liga MX

Ellos son los tres jugadores que militan en Europa y que se suman a la concentración del Tri para el Mundial 2026