Al enterarse de que el documento legal había sido enviado, Teleshow se comunicó con Verónica para conocer su opinión. "Sí, me llegó el bozal legal, es verdad. No puedo hablar de él como Sergio Denis, ni como Héctor Hoffmann. También hay un video que está circulando, y dice el escrito que no se pueden difundir videos ni audios. Es muy raro el bozal", aclaró Verónica.