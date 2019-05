Esa noche, mientras Nicolás Wiñazki entrevistaba a Mario Pergolini en TN Central, yo estaba en Telenoche. Mi día laboral estaba por concluir y mientras charlaba -creo que con el analista político Sergio Berensztein– pensaba en silencio acerca de la posibilidad, o no, de tener en casa una milanesa descongelándose en la heladera. Eran las 20:30 y todavía no había almorzado. Segundos más tarde, mientras el sonidista me retiraba el micrófono, saludé con un give me five a un productor de TN que no estaba ahí de casualidad. Quería que me sumara a la entrevista que transcurría dos pisos arriba.