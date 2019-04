"A mí no me golpeó el tema de los rumores de la infidelidad, porque en todo caso no es un problema mío sino de la persona con la que estuve, si es cierto todo lo que se habló. A mí lo que más me dolió es que yo soy un padre muy apegado a mis hijas, y no lo digo para vender nada, sino que me gusta ocuparme de ellas, y he dejado de hacer cosas para poder estar tiempo con ellas. La verdad que romper toda esa rutina que venía generando desde hace diez años eso es lo que me desbordó un poco", se lamentó el futbolista, quien luego evocó cómo fue su vida apenas se separó de la madre de sus hijas.