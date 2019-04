–Claudio Zuccala: Como coleccionista de vinilos y fanático del rock argentino, un día me puse a ver que discos me faltaban. Y, al ver que no había ningún libro o lugar donde consultar, le propongo a Fernando (Brener) para que entre los dos investiguemos y armemos una base de datos. Y se convirtió en el Catálogo de vinilos de rock argentino (1958-1996).